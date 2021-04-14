Ev hapsindeki iş insanının öldürüldüğü davada savcı mütalaasını verdi - Son Dakika

İZMİR'de, iş insanı Ahmet Kurtuluş'un elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu dairesinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, katil zanlısı Yener Toğa için 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, silahlı suç örgütüne üye olma suçundan ise 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer 4 sanık için ayrı ayrı 28 yıla kadar hapis cezası, 2 sanık için 26 yıla, 1 sanık için de 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'de yargılandığı 69 sanıklı 'organize suç örgütü' davası kapsamında, Narlıdere'de site içerisindeki dairesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan iş insanı Ahmet Kurtuluş (41), 30 Mayıs 2019'da, üzerinde polis yeleği bulunan, kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan Yener Toğa tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Cinayetin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü, 100 kişilik özel ekip kurdu. Katil zanlısı Yener Toğa, Bornova'da yakalandı. Soruşturma kapsamında Toğa ile olaya karıştıkları belirlenen Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Uğur Uygun, Hıfzı Ak, Hasan Akın, Mafer Keleş ve Muhammed Yaşar Yılmaz tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede; organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz ile Yener Toğa, Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın, Mafer Keleş, Uğur Uygun ve Yaşar Yıldız hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'tasarlayarak öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ceza verilmesi istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIİzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme başkanı, iddia makamına esas hakkında mütalaasının hazır olup olmadığını sorduktan sonra hazır olduğunu belirten savcı, mütalaayı okumaya başladı. İddia makamı, katil zanlısı Yener Toğa için 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Mütalaada, tutuklu sanıklardan Mafer Keleş, Barış Yedibela, Erdal Kabakum ve Muhammet Yaşar Yılmaz için "tasarlayarak, kasten öldürme suçuna yardım etme' ve 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi' olmak suçlarından ayrı ayrı toplam 28 yıla kadar hapis cezası istendiği de yer aldı.TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEKTutuklu sanıklar Hüseyin Hıfzı Ak ile Hasan Akın için 'tasarlayarak, kasten öldürme suçuna yardım etme' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından ayrı ayrı toplam 26 yıla kadar hapis cezası istenirken, Uğur Uygun için ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla hapis cezası istendiği mütalaada yer buldu. Savcı ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin de devamı talep etti. Öte yandan davanın Arjantin 'de yakalanan firari sanıkları Lider Camgöz ve Serkan Kurtuluş'un iade kararının beklendiği için dosyada tefrik kararı verilmesi istendi.

Mütalaa okundu. Ardından söz alan tutuklu sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini söylerken, sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkemeye heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdikten sonra ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.