Ev hapsindeki iş insanının öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika

İzmir'de Mayıs 2019'da ev hapsindeyken öldürülen iş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetine dair hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Serkan Kurtuluş'un da bulunduğu 7 sanık hakkında dava açıldı.



'Organize suç örgütü' davası kapsamında İzmir'de ev hapsine alınıp, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 sanık hakkında düzenlenen iddianame İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İfadesinde suç örgütüyle ilgili önemli bilgiler vermiş



İddianamede Ahmet Kurtuluş'un, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünde yönetici olduğu iddiasıyla yakalandığı, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçe ve konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi. Öte yandan Ahmet Kurtuluş'un gözaltındayken verdiği ifadesinde silahlı suç örgütüyle ilgili önemli bilgiler verdiği ve bu durumdan örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş'un haberinin olduğunun belirtildiği iddianamede, aldığı tehditler nedeniyle can güvenliği tedbirinden faydalanmak istediğini beyan etmesi üzerine maktule çağrı üzerine koruma tedbiri uygulanmaya başlandığı bildirildi.



Ahmet Kurtuluş'u öldürmek için Erzurum'dan gelmiş



İddianamede Ahmet Kurtuluş cinayetinin tetikçiliğini yaptığı öne sürülen Yener Toğa'nın da ifadeleri yer aldı. Toğa'nın olaydan bir gün önce İzmir'e geldiğini ve çocukluk arkadaşı sanıklardan B.Y. ile pansiyonda kaldıklarını, ertesi gün Lider Camgöz'ün kendisini sanıklar H.H.A. ve E.K. ile bir arabayla aldırdığını ve telefonda "Vuracağın adam bu adreste. Adı Ahmet Kurtuluş. Sana fotoğrafını da atacağım. Fotoğrafa iyi bak. Fotoğrafı sileceğim, sen de telefonundan sil" dediğini söylediği belirtildi. Toğa'nın, Lider Camgöz'ün, "Sana reisi veriyorum." diyerek telefonu Serkan Kurtuluş'a verdiğini, Kurtuluş'un da cinayete ilişkin emirlerini kendisine ilettiğini anlattığı da iddianamede bildirildi. Yener Toğa'nın araçta verilen silahı aldığını, poşetlerdeki polis yeleği, şapkası ve gömleği üzerine geçirerek kendisine polis süsü verdiğini, "denetimli serbestlik tedbirini kontrol etmek amacıyla" geldiğini söyleyerek girdiği evde Ahmet Kurtuluş'u öldürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği belirtildi.



Sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak örgüte eleman kazandırdığı belirtildi



Öte yandan iddianamede suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak örgüte eleman kazandırdığı, eylem yaptıracağı kişileri farklı kentlerden seçtiği tespitine yer verildi.



İddianamede Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Yener Toğa, B.Y, E.K, H.H.A. ve H.A. için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek isteyerek yardım etme", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" gibi çeşitli suçlardan cezası isteniyor. - İZMİR