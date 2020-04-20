Ev hapsindeki Ronaldinho'dan özel istek

Spor Arena Dış Haber | Cezaevinde bir aydan fazla süre kaldıktan sonra 1 milyon 600 bin dolar kefaletle 4 yıldızlı bir otelde ev hapsi cezasını çeken Ronaldinho, kaldığı otelden özel bir istekte bulundu.

"TOP VE ODA İSTEDİ"

Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki Hotel Palmaroga'nın müdürü Emilio Yegros, 39 yaşındaki efsane ismin kendilerinden futbol topu ve oynamak için bir oda istediğini söyledi.

"GÜLÜMSEMESİNİ HİÇ KAYBETMEDİ"

Yegros, "Ronaldinho sıcaklığını kaybetmemiş, sürekli espriler yapıyor. O iyi bir adam gibi görünüyor. Gülümsemesini hiç kaybetmedi. İlk geldiğinde çok gergindi ama değişti. Onun isteğini olumlu karşıladık ve kendisine 450 m2'lik bir salon verdik" ifadelerini kullandı.