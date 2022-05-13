Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum - Son Dakika

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Rus punk rock grubu Pussy Riot'un lideri Alyokhina, İzlanda'da da paylaşılmayan bir noktadan El Pais'le iletişime geçerek Moskova'da yaşadıklarını ve kaçışını anlattı.

KURYE KILIĞINDA EVDEN KAÇTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı eleştirdiği için nisanda ev hapsine alındığını, daha sonra yetkililerin kendisini 21 gün boyunca ceza kolonisine göndermeye karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine kaçma kararı aldığını belirten Alyokhina, Moskova'daki evinden yemek taşıyan bir kurye kılığına girerek kaçıp arkadaşının evine gittiğini söyledi. Arkadaşının kendisini önce Belarus'a götürdüğünü, buradan da yaklaşık bir hafta süren uğraşlar sonucu Litvanta'ya geçtiğini belirtti.

"PUTİN BENİ KORKUTMUYOR"

İzlandalı sanatçı Ragnar Kjartansson'un da yardımıyla İzlanda'ya giden Rus aktivist, El Pais'le görüşürken bir ara telefon hattı kesildi. Telefonun Rus yetkililer tarafından dinlendiğini düşünüp düşünmediğini soran muhabire Alyokhina, "Bilmiyorum ve umurumda değil. Putin beni korkutmuyor. O bir hiç. Kendisi sadece Rusya'da Devlet Başkanı olan, Nazilerle savaşan yeni bir Stalin gibi davranan ve totaliter devlet kuran biri" dedi. Rus aktivist, Putin'in kendisinin değil elindeki silahların güçlü olduğunu savunarak "Tehlikeli olan o değil, elinin altındakiler; atom bombaları, füzeler. Ama kendisi tehlikeli değil. Ülkeyi mahvetmekten başka hiçbir şey yapmadı. 22 yılda hiçbir şey inşa etmedi. Dünyanın geri kalanı da bunu biliyor" dedi.

"KİMSE ARTIK ONDAN KORKMUYOR"

Alyokhina, ülkedeki işleyişin akıldışı olduğunu öne sürerek "Eğer Rusya'da yeteri kadar vakit geçirir ve içeriden işlerin nasıl döndüğünü görürseniz, bundan daha aptalca bir şeyin olmadığını anlarsınız. Bu yüzden ondan korkmayın. Kimse artık ondan korkmuyor, bu saçma sapan bir şey" dedi. Kremlin karşıtı aktivist, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a verdiği röportajda da ülkeden çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Alyokhina ve Pussy Riot'taki arkadaşları, ilk olarak 2012'de Moskova'da Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenledikleri protesto gösterisiyle gündem olmuştu. Mahkeme, Putin karşıtı gösteri nedeniyle grup üyelerine ikişer yıl hapis cezası vermişti. 20 ay hapiste yattıktan sonra aftan yararlanan ve 2013'te tahliye olan Alyokhina, hâlâ Putin karşıtı eylemlerini sürdürüyor.