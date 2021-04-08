'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım' - Son Dakika

'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'

08.04.2021 10:00

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde kırmızı renkle yer alan Amasya'da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde kırmızı renkle yer alan Amasya'da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, "Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarıda uyulmalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Amasya'da 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 279.89 olan vaka sayısı, 370.50'ye çıktı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentte kalabalıkların artış gösterdiği görülüyor. Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı.

'EV İÇİ BULAŞLAR ÇOK SIK RASTLADIĞIMIZ BİR DURUM'Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Dr. Erman Zengin, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın risk haritasında Amasya ve Karadeniz bölgesinde 100 binde yüzün üzerindeki iller olarak kırmızı olarak vaka artışımız gözükmekteydi. Tabi bununla ilgili tedbirleri alıyoruz, sağlık teşkilatı olarak gerekeni yapıyoruz. Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarda uyulmalı. Vatandaşlarımız bu noktada bizim sağlık teşkilatımıza, emniyet güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize destek olurlarsa umarım bu pandemi sürecinde vakalarımızı hızla düşürerek kontrol edebilir düzeylere de düşüreceğiz" dedi.'MUTLAKA AŞILARINI YAPTIRSINLAR'

Zengin, "Maske, mesafe ve hijyenin yanında aşıya da değinmek isterim. Mutlaka tüm vatandaşlarımızın özellikle 60 yaş üstü de açıldı ve aşı gruplarına dahil edildi. Bu vatandaşlarımızın da hepsini aşı olmaya davet ediyoruz. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bunun yanında kronik hastalığı olan vatandaşlarımız da öncelikli grup olarak açıklandı. Onlar da aşılarını yaptırsınlar mutlaka. Özelikle aşılamayla birlikte 65 yaş üstünü bitirmiştik ilimizde. 65 yaş üstü vakalarda da ciddi bir düşüş görüyoruz. Hastane doluluklarımız da bu oranda düşmüş oluyor. Bu yüzden aşı noktasında da mutlaka vatandaşlarımız duyarlı olup aşılarını yaptırsınlar. Bunun dışında da il olarak vaka artışları noktasında resmi kurumlarımızda, okullarımızda, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarında ciddi bir yol kat ediyoruz. Bunla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Valiliğimiz bünyesindeki il salgın denetim merkezlerimizin bünyesindeki denetim ekipleri, kurum amirlerimiz de dahil olmak üzere herkes sahada bunla ilgili gerekli tedbirleri sahada uygulamaya çalışıyor. Umarım bunun karşılığında da vaka sayımızda ciddi düşüşler elde edeceğiz diye düşünüyoruz" diye konuştu.


'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'
'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'
'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'
'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'
'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'
'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'
'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım'

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 27 Mart, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım' - Son Dakika


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