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Ev ile aracında çok sayıda silah ve uyuşturucuyla yakalandı

5 saat önce

Ev ile aracında çok sayıda silah ve uyuşturucuyla yakalandıBursa'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ev ile aracında çok sayıda silah ve uyuşturucuyla yakalandı

Bursa'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları İ.D.'nin merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Operasyonda şüphelinin ev ve aracında arama yapan jandarma ekipleri 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilogram esrar, 11 adet tabanca, 1 adet makinalı tabanca, 212 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu ve silah ticaretinden elde edildiği öğrenilen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.D., Osmangazi Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev ile aracında çok sayıda silah ve uyuşturucuyla yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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