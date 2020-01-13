Ev inşaatı bitmeyen kadının gözyaşları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ev inşaatı bitmeyen kadının gözyaşları - Son Dakika

Ev inşaatı bitmeyen kadının gözyaşları

6 saat önce

Adana'da 5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında arsasına yapılan inşaat bir türlü bitmeyince perişan olduğunu söyleyen kadın "Evsizim, yersizim, yurtsuzum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ev inşaatı bitmeyen kadının gözyaşları, System.String[]

Adana'da 5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında arsasına yapılan inşaat bir türlü bitmeyince perişan olduğunu söyleyen kadın "Evsizim, yersizim, yurtsuzum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde 5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında yapımına başlanan 60 dairelik apartman inşaatı bir türlü bitmeyince daire alan sakinler eylem yaptı. Apartman önünde toplanan sakinler evlerinin paralarını ödemelerine rağmen bir türlü teslim edilmediğini, ayrıca bir dairenin birden fazla kişiye satıldığını ileri sürdü.


Aldığı iki dairenin 4'er kişiye daha satıldığını iddia eden Yalçın Körkün, "Bir ev sahibi olabilmek, çocuğumuza bir gelecek sağlayabilmek için birikimlerimizi verip ev aldık. Sonradan süreç uzadı ve evler bize teslim edilmedi. 3 buçuk yıl önce 300 bin lira gönderip iki daire aldım. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizdeki, avucuzumudaki her şeyi bu dairelere bağladık. Hayallerimiz, emeklerimiz boşa gitti" dedi.


Aldığı dairenin Hatay'da görev yapan bir polis memuruna satıldığını öğrendiğini öne süren Tunahan Kökdemir ise, "100 bin lira ödeyerek daire aldım. Dairemin başkasına satıldığını öğrenince telefonla müteahhidi arayıp, 'madem bizi dolandırdın, paramızı ver' dedim. O da ofis kuracağını ve paralarımızı ödeyeceğini söyledi. İnşallah hep beraber adli süreci başlatıp, elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Söz konusu binada dairesi olan ancak inşaat halinde olduğu için dairesine yerleşemeyen Hatice Yaygın ise evine hırsız girdiğini öğrenince olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Daire kapısının kilitlerinin kırıldığını gören Yaygın, "2 yıldır eşyalarım içerideydi. Yalanla dolanla 5 yıldır bizi mağdur ediyor. Evsizim, yersizim, yurtsuzum. Evime hırsız girince delirdim. Ne çalmışlar bakamadım" dedi.


Müteahhit A.D. ise evlerin teslim edilmemesinin sebebinin, arsa sahiplerinden birinin hayatını kaybettiğini, mirasçısı olarak 3 oğlunun görüldüğünü ancak eşinin bu duruma karşı çıkarak mahkemeye verdiğini ve bu nedenle dairelerin bitirilemediğini söyledi. A.D., "Bir dairenin birden fazla kişiye satılması ise bazı vatandaşlar aylık ödemesi gereken bedeli ödeyemeyeceğini söylüyor. Bu nedenle biz de daireleri başkalarına satıyoruz. O arkadaşların bu zamana kadar ödediği ya da toplu verdiği paraları da geri ödeyeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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