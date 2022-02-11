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EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI - Son Dakika

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

11.02.2022 15:27

GAZİANTEP'te, ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

GAZİANTEP'te, ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Tahta kalıpların altında kalan 3 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı ev inşaatına beton dökülürken çökme oldu. İnşatta çalışan Suriye uyruklu Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed, tahta kalıpların altında kaldı. İşçilerden 2'si kendi imkanları ile kurtulurken, Mustafa Halid, Muhammet Halid ve Bessemlih Muhammed olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI
EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

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işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI - Son Dakika
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