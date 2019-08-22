Son Dakika Haberleri: Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor
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Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

1 saat önce

Norveç'te yürütülen bir araştırma günde bir saat hafif ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceğini ortaya koydu.

Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor, System.String[]

Norveç'te yürütülen bir araştırma günde bir saat hafif ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceğini ortaya koydu.

Başkent Oslo'daki Norveç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Akademisinden araştırmacılar tarafından 40 yaş üstü 36 bin yetişkinin hareketlilik dereceleri, üzerlerine taktıkları bir cihazla takip edildi.

Prof. Ulf Ekelund'un yürüttüğü 6 yıllık araştırmada katılımcılardan bazıları beş dakikalık "evi süpürmek" gibi orta düzeyde ev işleri bazıları da 60 dakikalık "bulaşık yıkamak" gibi hafif ev işleri yaptı.

Çalışma sonucunda 40 yaş ve üstü kişilerde ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceği belirlendi.

Öte yandan araştırmada günde 9,5 saat hareketsiz kalmanın ölüm riskini iki kat arttığı ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları "British Medical Journal"da yayımlandı.

Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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