Son Dakika Haberleri: Ev İznine Çıkan Er 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Ev İznine Çıkan Er 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Rize'de ev iznine çıkan bir asker, bulunduğu binanın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Ev İznine Çıkan Er 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Rize'de ev iznine çıkan bir asker, bulunduğu binanın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Rize Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık (21), akrabalarının geleceğini söyleyerek ev iznine çıktı.

Gittiği Yeniköy Mahallesi'ndeki binanın altıncı katından düşen ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Polis, aynı evde bulunan ve ismi açıklanmayan bir kişiyi de gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından Işık'ın cenazesi, Antalya'nın Finike ilçesine gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:31 Kaynak: AA

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