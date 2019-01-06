Son Dakika Haberleri: Ev İznine Çıkan Erin 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmesi

Ev İznine Çıkan Erin 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmesi

17 dakika önce

Rize'de ev iznine çıkan jandarma er Cafer Işık'ın bulunduğu binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Ev İznine Çıkan Erin 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmesi, System.String[]
Rize'de ev iznine çıkan jandarma er Cafer Işık'ın bulunduğu binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan Işık'ın (21), Yeniköy Mahallesi'ndeki binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgisi olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.B, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Rize Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan jandarma er Cafer Işık, ev iznine çıktığı Yeniköy Mahallesi'ndeki binanın altıncı katından düşmüş, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Yeniköy Mahallesi, Rize, Jandarma, 3. Sayfa
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