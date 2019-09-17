Ev kadınları belediye projeleriyle aile ekonomilerini güçlendiriyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, ev kadınıyken belediye tarafından hayata geçirilen Tuzluca Çalışkan Kadınlar Projesi kapsamında iş sahibi olan kadınlar, ürettikleriyle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tuzluca Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak kadınların evlerinde ürettikleri reçel, tandır ekmeği ve süt ürünlerini satabilmeleri için pazar imkanı oluşturuldu.

Bu sayede el emeği göz nuru ürettikleri yöresel ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, ayrıca belediye tarafından 5 bin metrekare alanda oluşturulan serada istihdam ediliyor.

Kooperatif kurulması için çalışma başlatıldı

Belediye tarafından kadınların iş hayatında daha çok yer alarak kazanç sağlamaları için kooperatif kurulması yönünde çalışma yürütülüyor.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak kısa, orta ve uzun vadede geliştirdikleri projelerle ilçenin kalkınmasının yanında ev kadınlarının da istihdam edilmesi konusunda çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

İlçe olarak ülkenin kalkınmasından katkıda bulunmak amacında olduklarını ifade eden Türkan, şöyle konuştu:

"Bu manada kısa vadeli projelerde özellikle ev kadınlarının istihdama kazandırılmasını ve kadınların mali, ekonomik olarak desteklenmesini planlamıştık. Bu hedefe yönelik Tuzluca Çalışkan Kadınlar Projesi'nin yapılanmasını kurduk ve kadınlarımızı destekledik. Projeyle kadınların evlerinde ürettikleri, tandır ekmeği, reçel, peynir ve bahçelerinde ürettikleri sebze ve meyvelerin satışı konusunda destek verdik. Bununla birlikte ilçe girişine bir sera alanı kurduk. Bu serada 12 kadınımızı istihdam ediyoruz."

Kadınlara yönelik projeler devam edecek

Türkan, yeni kurdukları seranın 5 bin metrekarelik olduğunu, önümüzdeki yıl projeyi genişleterek devam ettireceklerini kaydetti.

Tuzluca Belediyesi Mali İşler Müdürü Mirza Ukut da kadınların ürettiği ürünleri pazarlamak amacıyla kooperatif kuracaklarını aktardı.

Kadınların serada sebze yetiştiriciliği yaparak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Ukut, kadınlara yönelik projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.