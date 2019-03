Ev Kadınları Futbol Oynayarak Kadınlar Günü'nü Kutladı

AFYONKARAHİSAR'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 'Annem Futbol Oynuyor' etkinliği düzenlendi. Halı sahada maç yapan kadınlar, kıyasıya mücadele etti.Etkinlik, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi ile Örnekevler Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenirken anneler mahalle muhtarı Kadir Toros tarafından gül ve karanfillerle karşılandı. Daha sonra sahaya giren anneler, TÜFAD Başkanı Mustafa Keser tarafından müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaparak maça hazırlandı. Başkan Keser annelere 1923 yılında A Milli Futbol Takım için tasarlanan formayı hediye etti. Anneler de milli takım formalarını giyerek maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.ÇOCUKLARI VE EŞLERİ DESTEKLEDİYeşil ve beyaz takım olarak ikiye ayrılan annelerin oynadığı maçın başlama vuruşunu TÜFAD Başkanı Mustafa Keser yaptı. Başkan aynı zamanda karşılaşmanın da hakemliğini yaptı. İki takım halinde sahada mücadele eden kadınları, eşleri, çocukları ve mahalle sakinleri izledi. Karşılaşma 2-2 sona ererken maç sonunda çocuklar sahaya girerek annelerini tebrik etti.'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'TÜFAD Başkanı Mustafa Keser, "Futbola önem veriyoruz. Yazın çocuklar için ücretsiz kurs açıyoruz. Dünya Kadınlar Gününe özel 'Annemle Futbol oynuyorum' etkinliği düzenledik. Ömrümüz olduğu sürece bu etkinliği sürdüreceğiz. Bu etkinliği çocuklarımızla da yapacağız. Amacımız Afyonkarahisar'da bir ilk ve farkındalık oluşturmaktı. Bunu başardığımızı zannediyorum" dedi.'Annem Futbol Oynuyor' etkinliğine katılan ev kadını Serpil Düşmez Kalender ise böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.'FUTBOL SADECE ERKEK OYUNU DEĞİLDİR'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü kutlayan ev kadını Ayşe Kuş da "Bizleri düşünerek güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Muhtarımıza ve hocamıza teşekkür ederim. Futbol sadece erkek oyunu değildir. Kadınlar her yerde güçlüdür. Biz her şeyi başarırız" dedi.Ev kadını Hülya Tepe Korcan ise etkinlik sayesinde hem günlerini kutladıklarını hem de eğlendiklerini söyledi. Korcan, "Kadınlar güçlüdür. Her kadın güçlüdür. Futbol oynamak çok güzel bir duygu ve sadece erkekler oynar diye bir şey yok. Biz de oynayabiliriz. Kadın her şeyi başarır" diye konuştu. Etkinlik, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.- Afyonkarahisar