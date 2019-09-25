Ev kadınları meslek öğreniyor

Şehitkamil Belediyesi, açmış olduğu bayan kuaförlüğü kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de işletme açarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Bayan kuaförlük kursuna katılan genç kızlar ve ev hanımları, kurs sonunda aldıkları sertifikalarla meslek sahibi oluyor.



Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan Münifpaşa Aile Merkezi'nde açılan kuaförlük kursu kadınlar tarafından yoğun talep görüyor. Özellikle gençler ve ev hanımlarının meslek sahibi olma adına katıldıkları kuaförlük kursuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Binlerce gencin meslek sahibi olmasını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Münifpaşa Aile Merkezi'nde bayan kuaförlük kursunda 6 ay süren eğitim veriyor. Kursiyerlere; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimlerden sonra sertifika sahibi olan kursiyerler, meslek sahibi oluyor.



"Kursiyerlerimizi meslek sahibi yapıyoruz"



Şehitkamil Belediyesi Münif Paşa Sosyal Tesisi Aile Merkezi Kuaför Eğitmeni Songül Tüke, kursiyerlerin eğitimler sonunda alacağı sertifikayla birlikte meslek sahibi olacaklarını belirterek, "Bu yıl sabahçı ve öğlenci olmak üzere 30 kursiyerimiz kuaförlük kursuna katılıyor. 6 aylık bir eğitim süreci içerisinde haftanın 5 günü olmak üzere kursiyerlerimize; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimini teorik ve uygulamalı olarak veriyoruz. Kuaförlük kursumuza gelen kursiyerlerimiz, kuaförlük mesleğine ilk adımını atmış oluyor. Kursiyerlerimizin meslek sahibi olabilmesi adına her türlü bilgiyi sunmaya çalışıyoruz. 6 aylık kurs dönemi sonunda kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanıyorlar. Almış oldukları bu sertifikayla çalışıp aile ekonomilerine katkı sağlayabiliyorlar. Buradan tüm genç kızlarımızı ve ev hanımlarımızı evde boş zaman geçirecekleri yerine gelip meslek öğrenmeye ve meslek sahibi olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Boşa oturmak yerine kursa gelerek meslek sahibi oluyoruz"



Kuaförlük kursuna katılan Hatice Akkaya ise, "Buraya gelmemiz bizim açımızdan çok iyi oluyor. Burada çok şey öğreniyoruz. Saç kesimi, boya, fön, topuz, makyaj gibi kuaförlük alanına dair ne varsa eğitimini alıyoruz. Kursa isteyerek, severek geliyoruz. Evde boşa oturmak yerine kursa gelerek meslek sahibi oluyoruz. Burada hem eğitim alıyoruz hem de dışarıda iş yapıp aile ekonomimize katkı da sağlıyoruz. Bunun yanında aldığımız eğitimlerle ileride meslek sahibi de olabiliyoruz. Bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP