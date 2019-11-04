Son Dakika Haberleri: Ev kadınları ve çalışan kadınlar voleybol turnuvasında buluştu
Son Dakika Spor Ev kadınları ve çalışan kadınlar voleybol turnuvasında buluştu

Ev kadınları ve çalışan kadınlar voleybol turnuvasında buluştu

8 saat önce

Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evinin Sultanları" voleybol turnuvasında ev kadınları ve çalışan kadınlar voleybol maçı yaptı.

Ev kadınları ve çalışan kadınlar voleybol turnuvasında buluştu, System.String[]

Manisa'da Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evinin Sultanları" voleybol turnuvasında ev kadınları ve çalışan kadınlar voleybol maçı yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar bizim 3x3' basketbol turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenlendi. Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda ev kadınlarından oluşan 9 takım voleybol maçında buluştu. Şehzadeler Park'ta gerçekleşen turnuvaya katılan ev hanımları ve çalışan kadınlar, sporla dolu keyifli bir gün geçirdiler. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte turnuvayı izleyerek, dereceye giren takımlara kupa ve madalya ile hediyeleri takdim etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle önemli iki projeyi Manisa'da hayata geçirdiklerini belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Spor, insanların sağlığına, bireysel gelişimlerine katkı sunan bir araçtır. Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmenin yanı sıra yetişkinlerimizin de spor yapmasını önemsiyoruz. Her yaştan bireyin sporu hayatın bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda ev hanımları ve çalışan kadınlara yönelik organize edilen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası oldukça değerli bir proje. Ayrıca çocuk ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası da gayet iyi gidiyor. İl genelinde birçok noktada yapılan turnuvalarımıza olan ilgiden memnunuz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyorum" dedi.


Projelerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk vatandaşları spor yapmaya davet ederek 'Spor Şehri Manisa' hedefleri doğrultusunda çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

basketbol, voleybol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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