Ev kadınlarına vergi istisnası
19 dakika önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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