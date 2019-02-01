Ev kadınlarına vergi istisnası

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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