Son Dakika Haberleri: Ev kadınlarına vergi istisnası

Ev kadınlarına vergi istisnası

19 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Ev kadınlarına vergi istisnası, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi
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