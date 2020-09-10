Ev karantina kuralını ihlal edenler yurtlarda ücretli tutulacak - Son Dakika

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen ev karantinası kurallarını delenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirileceği bildirildi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altında olması gereken kişilerin toplum içine çıkmasını engellemek için Kırıkkale Valiliği harekete geçti. Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler ev karantinasında olması gerekirken insan yoğunluğunun olduğu alanlarda, cadde-sokakta, pazarda, lokantada, düğünde ya da seyahat ederken yakalanması durumunda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına konularak gözetim altında tutulacak ayrıca masraflar da kendilerinden tahsil edilecek.

"Yurt ücretleri kendilerine tahsil edilecektir"

Kırıkkale il merkezinde yaklaşık 400 personel ile birlikte Salgın Denetimi ve Mahalle Filyasyon denetimlerinin günlük sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Bu kapsamda evde karantinada olması gerekirken ev dışına çıktıkları tespit edilen vatandaşlarımıza idari para cezasının yanında adli makamlarca da işlem başlatılacaktır. Filyasyon ekiplerimizin denetimlerinde evlerinde bulunmayan sorumsuzca hareket eden kişiler ile ilgili idari ve adli işlem devam etmekle birlikte, bugünden itibaren de; bazı illerimizde olduğu gibi ilimizde de bu kişiler yurtlara yerleştirilerek, yurtta kaldığı süre içerisindeki ücret de kendilerinde tahsil edilecektir" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE