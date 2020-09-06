Ev karantinasında olan vatandaş iddia bayiinde oyun oynadı - Son Dakika

Zonguldak'ta korona virüs testi pozitif çıkan Y.T. isimli vatandaş, evden kaçarak ilk olarak markete, ardından iddia bayine giderek oyun oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde ikamet eden Y.T isimli vatandaş korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındı. Ev karantinası devam eden Y.T.'ninVefa Sosyal Destek grubunun kontrolü sırasında evde olmadığı tespit edildi. Evi denetlemeye gelen ekipler, Y.T'nin evde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, şahısın ilk önce markete, ardından da iddia bayine gittiği tespit edildi. Ekipler tarafından yeri tespit edilen şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı.

"Yaşanan olay üzücü ve sorumsuzca"

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, yaşanan olayın çok üzücü ve sorumsuzca olduğunu söyleyerek, "Çok üzücü ve sorumsuzca davranılan bir olay. Biz pandemi sürecinin başından bu yana çok güzel bir sistem kurduk. Pozitif vaka ve onların temaslılarını evde sürekli denetleyen 6-7 ayrı ekip kurduk. Dün de kurduğumuz ekipten birisi bu vatandaşı denetlemek için eve gidiyor. Evde olmadığı fark edilince ekipler nereye gitti diye soruyor, aile ekmek almaya gittiğini söylüyor. Ekiplerimiz bu durumu Whatsapp grubundan paylaşıyorlar. Ekiplerimiz harekete geçerek kısa sürede yerini tespit ediyorlar. Görüntülerde de ilk önce markete, ardından da iddia bayiine giderek oyun oynuyor. Hemen kendisi hakkında gerekli işlemi yaptık. Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre adliyeye sevk ediyoruz. 2 aydan 1 yıla kadar cezası var. Aynı zamanda da üst sınır olan 3 bin 180 TL ceza uyguladık. Bu ceza ayrı bir olay. Vatandaşımız bunu ayrı kişilere bulaştırıyorsa bunun vebali var. Bu üzücü bir durum. Biz bu konuda taviz vermiyoruz. Hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye sokmaya hakkı yok. Bu sıkıntılı süreçte herkes üzerine düşeni yapmak zorunda" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK