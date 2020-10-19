Ev karantinasında olması gereken 2 kişi, çadır kampında yakalandı - Son Dakika

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, koronavirüs temaslısı olduğu için ev karantinasında olması gereken 2 kişi yakalandı. Ankara'dan geldiği öğrenilen 2 kişi, yurda yerleştirildi.

Bolu'nun doğa harikalarından Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbaharda ilgi görüyor. Milli parkın girişlerinde ve kamp için çadır alanlarında jandarma tarafından HES kodu kontrolü yapılıyor. Kontroller kapsamında, çadır kamp alanı bölgesinde kalan ve Ankara'dan gelen 2 kişinin Covid-19 temaslısı olduğu tespit edildi. Ev karantinasında olması gereken 2 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'na götürdü.