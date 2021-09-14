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EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK - Son Dakika

EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK

14.09.2021 16:25

Son günlerde kira fiyatlarındaki anormal artışların durdurulması için hükümet hareket geçerek ev kiralama şirketleri modeline yöneldi.

Son günlerde kira fiyatlarındaki anormal artışların durdurulması için hükümet hareket geçerek ev kiralama şirketleri modeline yöneldi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yeni modelin 1 yıl içinde hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğini ve fiyatlardaki balonun bu sayede ineceğini belirtti.

Yüz yüze eğitimin başlaması, kentsel dönüşüm çalışmalarının da olmasıyla İstanbul'da kira fiyatları artarken, kiralık ev bulmak da zorlaştı. Fırsatçı ev sahipleri de kiraları yükseltti. Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 55 artarken, İstanbul'da bu oran yüzde 35 ile yüzde 100 arasında ilçe ve semte göre değişiklikler gösteriyor.

Fiyatlardaki bu artış üzerine ise hükümet harekete geçerek bir model üzerinde çalışma başlattı. Avrupa'da uygulanan modele göre inşaat firmaları kiralık dairelerin olduğu sosyal konutlar yapıyor. Kiralık evler kişilere değil şirketlere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler şirketlere ait olduğu için de kısa sürelerde çıkartma gibi durumlar söz konusu olmuyor.

1-2 YIL İÇİNDE KİRALIK EV SIKINTISI GİDECEK

Modeli Demirören Haber Ajansı'na değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye düşünüyoruz değerlendirmesinde bulunarak modelin piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Oldukça olumlu bir gelişme. Zaten dünyada olan bir şey bu. Biz de de yapılıyordu, ilk defa yapılacak bir şey değil, daha önce de bazı şirketler kiralama amaçlı inşaat yapıp bunu kiraya veriyordu, işletmesini yapıyordu. Artık bu sosyal bir proje haline dönüşüyor, teşvik ediliyor, bazı vergi muafiyetleri söz konusu. Burada özellikle kiralık olan ev sıkıntısına bir çözüm bulmak amacıyla şirketlerin daha sosyal konuta yakın veya öğrencilere hitap edebilecek şekilde evler, inşaatlar yapıp bunu kiraya vermesi söz konusu. Bunlar satmak amacıyla değil, sadece kiralamak amacıyla kurulacak olan şirketler, yapılacak olan inşaatlar gündeme geliyor. Olumlu olacak, piyasaya bir defa çok büyük faydası olacak diye düşünüyoruz. En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye düşünüyoruz. Böyle bir proje başlarsa önümüzdeki sene itibariyle bu sıkıntı oldukça azalır. Hele hele mevcut atıl, kullanılmayan binaların dönüşmesi de söz konusu olursa çok daha hızlı bir süreç başlar bu işle ilgili dedi.

BUNUN RUHSATI, İNŞAATA BAŞLAMA ŞEKLİ OLDUKÇA HIZLI YAPILACAK

Aşa, konutların nasıl olacağına dair ise, Normal bir inşaat firması bu amaçla inşaatı yapacak, projesini bu şekilde yapacak. Muhtemelen stüdyo dairler yapacak veya daha küçük kullanım alanı olan daireler yapacak veya daha büyük. Bir projede birkaç konsept yapılabilir, illa küçük, stüdyo olması şart değil. Aileye, evlenecek çiftlere hitap edecek şekilde de yapılabilir. Çünkü piyasada bir tek öğrenci, bekar yok, ailede var, yeni evlenen çiftlerimizde mevcut. Tamamına hitap edecek böyle konseptte hazırlanmış olan inşaatlar hızlı bir şekilde yapılacak. Bunun ruhsatı, inşaata başlama şekli oldukça hızlı yapılacak. Bu sebepten dolayı da sonuç alınacak diye düşünüyorum değerlendirmesinde bulundu.

KİRALAR 2 BİN LİRANIN AŞAĞISINDA DEĞİL ÇOK YÜKSEK

Vatandaşlar ise yüksek kiralardan şikayetçi, yapılacak olan düzenlemeyle fiyatların ineceğini düşünüyor. Naciye Malkoç, Çok şikayetçiyiz, ben de kiracıyım, çocuklarım kiracı, ne olacak Devletin düzenlemesi çok iyi olur dedi. Aysima Aksoy ise 3-4 bin liradan aşağıya, 8 bin liradan aşağıya ev yok, çok zor yani diye konuştu. Akın Aydınalp, Kiralar 2 bin liranın aşağısında değil çok yüksek, Allah yardımcıları olsun şeklinde konuştu.

EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK
EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK
EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK
EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK
EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK

Emlakçılar Odası, Amelia Hamlin, İstanbul, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: EV KİRALAMA ŞİRKETLERİ KİRALIK BALONUNU İNDİRECEK - Son Dakika
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