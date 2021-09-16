Ev kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı

Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Kampüsü'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde eğitim gören 21 yaşındaki Hilmi Çapar ve birlikte ev kiraladığı aynı bölüm öğrencileri Oğuz Kaan Tıraş, Serdar Görkem Saka ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden geçen sene mezun olan arkadaşları Ömer Göncü ile birlikte evlerine yatak taşırken, Hendek Kampüsü kapısında ev kiralarına tepki göstermek ve mizah amaçlı olarak yatağı yere koyup üzerinde fotoğraf çekildi. Ömer Göncü, çekilen fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı etiketleyerek, "Ev kiraları sonucu öğrencinin son hali" ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündeme gelen konu birçok kişiden olumlu ve olumsuz tepkiler aldı. Konuyla alakalı konuşan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını bunun olumsuz bir yöne çekilmesinin doğru olmadığını belirtti.

"TAMAMEN ESPRİ AMAÇLI YAPTIK"

Olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, "Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik. Aynı zamanda artan ev kiralarına da bu şekilde dile getirmek istedik. Sonradan arkadaşım sosyal medya hesabından SAÜ Rektörü Fatih Savaşan'ı etiketleyerek paylaştı ve rektörümüzde bize destek verince olay patladı ve gündem oldu. Bu kadar gündem olacağını bilmiyorduk bizde şaşırdık. Durum gündem olunca öğrenciler ve öğrenci velisi olanlardan destek aldık. Gördüğümüz yorumlarda hep olumlu dönüşler vardı ama sonrasında bazı olumsuz yorumlarda oldu. Bazı taraflarca olay çekilmeye çalıştı olumsuz yönde hatta bir örgütlenme durumu bile oldu. Örgüt gibi bir oluşum sosyal medyalarında bu fotoğrafı paylaşıp biz bunu yapıyoruz demeye bile çalıştı. Bu olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız yani ufaktan bir nükte yaptığımız bir şey olumsuz yöne çekmeye çalışmasınlar" dedi.

"YAPTIĞIMIZ SADECE MİZAH"

Fotoğrafları paylaşan Ömer Göncü ise "Olayda resimleri çeken benim sonra sosyal medyada paylaştım tamamen mizah ve birazda eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan'ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu. İlk başta insanların yorumları iyi yöndeydi. Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık" diye konuştu.