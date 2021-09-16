Üye Girişi
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar - Son Dakika

Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar

16.09.2021 15:18

Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar Kampüsün kapısına yatak koyarak üzerinde fotoğraf çekilen öğrenciler konuştu Sakarya Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci Hendek ilçesinde kiralarına tepki için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çekildi.

Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar

Kampüsün kapısına yatak koyarak üzerinde fotoğraf çekilen öğrenciler konuştu

SAKARYA - Sakarya Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci Hendek ilçesinde kiralarına tepki için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çekildi. Sosyal medyada 'kiraların artmasından sonra öğrencinin hali' diyerek paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşılırken öğreniciler, gündem olan konunun sadece mizah amaçlı yapıldığını dile getirdi.

Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Kampüsü'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde eğitim gören 21 yaşındaki Hilmi Çapar ve birlikte ev kiraladığı aynı bölüm öğrencileri Oğuz Kaan Tıraş, Serdar Görkem Saka ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünden geçen sene mezun olan arkadaşları Ömer Göncü ile birlikte evlerine yatak taşırken, Hendek Kampüsü kapısında ev kiralarına tepki göstermek ve mizah amaçlı olarak yatağı yere koyup üzerinde fotoğraf çekildi. Ömer Göncü, çekilen fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı etiketleyerek, 'ev kiraları sonucu öğrencinin son hali' ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündeme gelen konu birçok kişiden olumlu ve olumsuz tepkiler aldı. Konuyla alakalı konuşan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını bunun olumsuz bir yöne çekilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız bir şey

Olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, "Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi. ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik. Aynı zamanda artan ev kiralarına da bu şekilde dile getirmek istedik. Sonradan arkadaşım sosyal medya hesabından SAÜ Rektörü Fatih Savaşan'ı etiketleyerek paylaştı ve rektörümüzde bize destek verince olay patladı ve gündem oldu. Bu kadar gündem olacağını bilmiyorduk bizde şaşırdık. Durum gündem olunca öğrenciler ve öğrenci velisi olanlardan destek aldık. Gördüğümüz yorumlarda hep olumlu dönüşler vardı ama sonrasında bazı olumsuz yorumlarda oldu. Bazı taraflarca olay çekilmeye çalıştı olumsuz yönde hatta bir örgütlenme durumu bile oldu. Örgüt gibi bir oluşum sosyal medyalarında bu fotoğrafı paylaşıp biz bunu yapıyoruz demeye bile çalıştı. Bu olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız yani ufaktan bir nükte yaptığımız bir şey olumsuz yöne çekmeye çalışmasınlar" dedi.

Yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek

Fotoğrafları paylaşan Ömer Göncü ise, "Olayda resimleri çeken benim sonra sosyal medyada paylaştım tamamen mizah ve birazda eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan'ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu. İlk başta insanların yorumları iyi yöndeydi. Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk. ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık" diye konuştu.

Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar

Sakarya Üniversitesi, Üniversite, Sakarya, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak 16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı 16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti 15:57 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı 15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:46 Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı
16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:56 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Kimse bu zararını bilmiyordu! Uzun süre tuvalette telefonla oynayanlar basur tehlikesi altında Kimse bu zararını bilmiyordu! Uzun süre tuvalette telefonla oynayanlar basur tehlikesi altında         
16:39
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı         
16:15
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 16:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement