EV KUNDAKLAMASIYLA İLGİLİ 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

EYÜP Sultan'da bir evin molotof kokteyl atılarak kundaklanmasıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 4 tabanca, bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Eyüp Sultan ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde içinde V.D.'nin bulunduğu bir ev kimliği meçhul kişiler tarafından kundaklandı. Şüpheliler molotof kokteyl atarak kundakladıkları evin alevler içinde kalmasının ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yangın çevrede bulunanlar tarafından kısa sürede söndürülmüştü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan sonra çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen izinle kundaklama ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarını işleyen şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip başlatıldı. Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda Barış H.(46), Ozan K.(32), Ahmet Ü.(41), Mustafa A.(38), Ümit G.(30), Hasan G.(31), Enes H.(36), Tuncay B.(27) gözaltına alındı. Polis ekipleri baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 4 adet tabanca bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Barış H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.