Ev kurşunladılar, damda saklanırken yakalandılar - Son Dakika

ADANA'da bir evi kurşunlayan iki şüpheli, olay yerinin birkaç yüz metre uzağında tek katlı bir müstakil evin damında saklanırken olayda kullandıkları silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir eve tabanca ve av tüfeği ile ateş açan iki şüpheli, ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve ateş açan iki kişinin 18 yaşından küçük S.B. ve K.E.T. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Evlerde şüphelilere rastlamayan polisler, çevrede ara çalışmasını sürdürürken, damdan dama kaçtıklarını gördü.