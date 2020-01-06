Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı - Son Dakika

Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı

6 saat önce

Malatya'da bir evi kurşunlayarak kaçan 2 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı, System.String[]

Malatya'da bir evi kurşunlayarak kaçan 2 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 25 Aralık 2019 gecesi Hidayet Mahallesi Seyyid Battagazi Caddesi'nde bulunan bir evin kurşunlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların olayı gerçekleştirdikten sonra beyaz renkli bir araç ile kaçtıkları belirlenince güzergahta bulunan 25 kamera görüntüsü incelenmeye alındı. Yapılan görüntü analizleri sonucunda kaçan aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi önceki gün saklandıkları adreste yakaladı. Olayda kullanılan şarjörlü pompalı tüfek ile 3 adet şarjör ve toplamda 20 adet dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, Adli Kontrol Kararı ile birlikte serbest bırakıldı. - MALATYA

Malatya, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti
13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
22:12 İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Haber
22:06 Bilecik'te yolda kalan öğrenci servisi ve vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika Haber
22:00 Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt - Son Dakika Haber
21:59 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şu aşamada asker sayısını vermek doğru olmaz - Son Dakika Haber
21:55 Sarıyer'de aşırı rüzgar binanın çatısını uçurdu - Son Dakika Haber
21:03 Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Son Dakika Haber
20:51 Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:14:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]