Ev'leniyoruz Fuarı Kapılarını Açtı

Samsun'da düzenlenen "3. EV'leniyoruz Fuarı", kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Samsun'da düzenlenen "3. EV'leniyoruz Fuarı", kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Daha çok evlenecek çiftlerin ve evini yenilemek isteyenlerin ilgisini çeken Samsun 3. EV'leniyoruz Fuarı, evlilik planı yapanlara birbirinden güzel fırsatlar sunuyor. Protokol konuşmalarından sonra açılan fuarda; mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektroniği gibi ürünler bulunuyor.



Fuar açılışında bir konuşma yapan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuarda ayrıca birçok etkinliğin düzenleneceğini belirtti.



Fuarda birçok sektörün bir araya geldiğini ifade eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Eldemir, "Bu gün Türkiye'nin dört bir yanında fuarcılık hızla gelişen bir sektör halini aldı. Eskiden yalnızca İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen fuarlar bu gün pek çok ilimizde yapılabilir hale geldi. Şüphesiz bu çok güzel bir durum. Rekabeti de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda kentimizin kısa zamanda hızla yol kat ettiğini biliyoruz" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, "TÜYAP Samsun'da fuar düzenlemeye başladığı günden beri Samsunumuz yavaş yavaş eski fuarcılık kültürüne kavuşuyor. Bu fuar yeri Samsun ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir merkez oldu. Ürünlerini sergilemek isteyenlerde ürünlerini birçok insanla buluşturabiliyor. Biz belediye olarak her türlü katkıyı verdik. Vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.



CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise fuarın ticarete ve ekonomiye katkı sunacağını dile getirdi.



Samsun'un bir fuar kenti olduğunu kaydeden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'un yeniden bir fuar kenti olmasını istiyoruz. Ziyaretçi sayısı artarsa biz de fuar merkezine yeni bölümler ekleyebiliriz. Samsun eskiden bir ticaret kentiydi. Şimdi de o hüviyete sahip bir kent. Bu potansiyel ele ele verirsek daha da gelişebilir. Samsun için el ele verirsek kentimizi daha iyi yerlere getirebiliriz" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Olgunlaşma Enstitüsünün eski gelinliklerden oluşan defilesi yapıldı. Daha sonra protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek fuar gezildi.



"Samsun EV'leniyoruz Fuarı 2019" 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde gezilebilecek. - SAMSUN

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