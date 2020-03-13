'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı'nda kuaförler şov yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı'nda kuaförler şov yaptı - Son Dakika

'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı'nda kuaförler şov yaptı

6 saat önce

ERZURUM'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı"nda kuaförler hünerlerini sergiledi.

'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı'nda kuaförler şov yaptı, System.String[]

ERZURUM'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı"nda kuaförler hünerlerini sergiledi. Gelin başı, topuz, türban ve çeşitli saç modellerini uygulayan kuaförler, gösteri sonunda Türk bayrağı açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile TÜYAP Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki 4 salonda 70'e yakın firmanın stant açtığı fuarda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın düzenlediği etkinlikte kadın kuaförleri ve bir erkek berberi hünerlerini sergiledi. Kuaförler, başta cilt bakımı olmak üzere gelin başı, topuz, türban gibi çeşitli saç modelleri uyguladı. İzleyenlerin cep telefonlarıyla görüntü aldığı şov sırasında kuaförler ilginç tasarımlara imza attı.

ATEŞLİ GÖSTERİ

Kuaför Yusuf Acar, mankenin saçına ay kazırken, yüzüne boyayla yıldız çizdi. Ardından da ateşle yaptığı gösteri izleyenlerin beğenisini çekti. Mankenin saçını ateşle düzelten Acar, ay-yıldız motifini şehitler için yaptığını söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yaptıkları saç tasarımlarıyla podyumda yürüyen kuaförler, Türk bayrağı açtı. Ellerinde bayraklarla Mehmetçiğe selam gönderen kuaförler, toplu fotoğraf çekimiyle şovlarını tamamladı.


Murat Erat, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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