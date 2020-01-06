Ev ödevi hayvanlara yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ev ödevi hayvanlara yuva oldu - Son Dakika

Ev ödevi hayvanlara yuva oldu

6 saat önce

Batman'da 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğretmenlerinin öğrencilere verdiği ev ödevi sayesinde sokak hayvanları ve kuşlar yuvaya kavuştu.

Ev ödevi hayvanlara yuva oldu, System.String[]

Batman'da 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğretmenlerinin öğrencilere verdiği ev ödevi sayesinde sokak hayvanları ve kuşlar yuvaya kavuştu.

Okul müdürü Esra Özdemir, yaptığı açıklamada, kentte soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar için, "Onlar da can" sloganıyla öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yuva yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Okulda 10 sınıfta eğitim gören 150'yi aşkın öğrencinin verilen ev ödevi kapsamında hayvanlara yuva yaptığını dile getiren Özdemir, yapılan yuvaları okul bahçesinde ve kentte belirledikleri ağaçlara astıklarını dile getirdi.


Yaptıkları çalışma ile hayvanları soğuktan koruduklarını anlatan Özdemir, "Bu sayede çocuklarda hayvan sevgisini artırmak, doğaya karşı duyarlılık oluşturmayı hedefledik. Minik eller tarafından hazırlanan rengarenk kuş yuvalarını belirli yerlere asıyoruz ve hayvanları yuva sahibi yapmış oluyoruz." dedi.

Batman, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji velilerinden 'personel maaşları ödensin' çağrısı
Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı Pakistan, ABD'nin topraklarını kullanmasına izin vermeyecek Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi

Son Dakika Haberleri
22:12 İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Haber
22:06 Bilecik'te yolda kalan öğrenci servisi ve vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika Haber
22:00 Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt - Son Dakika Haber
21:59 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şu aşamada asker sayısını vermek doğru olmaz - Son Dakika Haber
21:55 Sarıyer'de aşırı rüzgar binanın çatısını uçurdu - Son Dakika Haber
21:03 Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Son Dakika Haber
20:51 Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:14:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev ödevi hayvanlara yuva oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]