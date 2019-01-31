Ev Ortamında İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği
2 saat önce
- Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği Sınırdaki üç kafadar arkadaş hobi olarak başladığı işi geliştirip, yörenin istiridye mantarı ihtiyacını karşılamayı hedefliyorHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Yukarı Akkaya köyünde yaşayan üç arkadaş, hobi amaçlı...
- Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği
Sınırdaki üç kafadar arkadaş hobi olarak başladığı işi geliştirip, yörenin istiridye mantarı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor
HAKKARİ - Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinin Irak
sınırındaki Yukarı Akkaya köyünde yaşayan üç arkadaş, hobi amaçlı evlerinde yetiştirdiği istiridye mantarı işini geliştirip tüm bölgenin ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Kış mevsiminde yapacak bir işleri olmadığı için Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Hazım Seven, Rıdvan Seven ve Selahattin Seven, gerekli desteği aldıktan sonra hemen işe koyuldular. Ev ortamında istiridye mantarı üretmeye başlayan kafadarlar, bölgenin ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Akkaya köyünde yaşayan Hazım Seven (30), kış aylarında hiçbir şey yapamadıklarını belirterek, "Köyde bazen 3-4 metre kar yağıyor. Eve kapanıp hiçbir şey yapamıyoruz. Üç arkadaş evde hobi amaçlı istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdik. Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gidip konu ile ilgili projelerimizi anlatıp destek aldık. Evdeki bir odada 30 gün içinde mantarlar hemen mahsul vermeye başladı. Şayet yetkililer destek verirse, burada sera kurup bütün bölgeye yetecek kadar mantar üretimi yapabiliriz. Bu sayede hem aile ekonomimize de destek vermiş oluruz" dedi.
Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise, Antalya Korkuteli
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle ortaklaşa 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında 100 vatandaşa süs bitkisi ve mantar yetiştiriciliği kursu düzenleyeceklerini belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:04 Kaynak: İHA
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