Ev parasını çalan şüpheliler adliyede (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi Baş, Ceylan Günaltı, Efe Bektaş ve Erdal Yazıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi Baş, Ceylan Günaltı, Efe Bektaş ve Erdal Yazıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan diğer şüpheliler Sevilay M., Eren B., Azer M., Seyran M. ve Ozan B. ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin işlemlerinin Kahramanmaraş'ta sürdürüleceği öğrenildi.
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