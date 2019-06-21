Son Dakika Haberleri: Ev parasını çalan şüpheliler adliyede (2)
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Ev parasını çalan şüpheliler adliyede (2)

49 dakika önce

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi Baş, Ceylan Günaltı, Efe Bektaş ve Erdal Yazıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ev parasını çalan şüpheliler adliyede (2), System.String[]

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi Baş, Ceylan Günaltı, Efe Bektaş ve Erdal Yazıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan diğer şüpheliler Sevilay M., Eren B., Azer M., Seyran M. ve Ozan B. ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin işlemlerinin Kahramanmaraş'ta sürdürüleceği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, EFE, Güncel
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