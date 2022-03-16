Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI

16.03.2022 15:51
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet B. evine girip, kendisini görünce kaçan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, otomobiliyle 10 kilometre takip edip, polise bilgi vererek yakalanmalarını sağladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet B. evine girip, kendisini görünce kaçan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, otomobiliyle 10 kilometre takip edip, polise bilgi vererek yakalanmalarını sağladı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi 1'inci Elif Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla bir eve giren biri hamile 2 kadın, karşılarında Ahmet B.'yi görünce kaçtı. Ahmet B., kaçan şüphelileri yakalamak için otomobiliyle yola çıktı. Ahmet B., 2 kadını halk otobüsünde görünce takibe başladı. Ahmet B., bir yandan da durumu polise bildirerek, şüphelilerin kaçtığı güzergahı anlattı.

2 GÜN ÖNCE DE SİTEYE GİRMİŞLER

10 kilometrelik takibin ardından otobüsten inen şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Alev Ç. (37) ve Gülistan A. (31) olduğu belirlendi. Kadınlardan hamile olan Alev Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada "Doğuracağım" dedi. Şüpheliler, ifadeleri için karakola götürüldü. 2 kadının, önceki gün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir site dairesinden 30 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi. Başları kapalı ve maskeli siteye giren şüphelilerin o anları, güvenlik kamerasına da yanıdı. Görüntülerde; iki kadının bir süre kapı önünde beklediği, bir site sakini ile birlikte içeri girdiği, rahat tavırları ile dikkat çeken kadınları daha sonra yaya olarak kaçtıkları görülüyor. (DHA)

Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI
Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | EV SAHİBİ, 10 KİLOMETRE TAKİP ETTİĞİ HIRSIZLARI POLİSE YAKALATTI - Son Dakika
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