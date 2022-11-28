Binadaki dairelerin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının elektrik ve suyunu kestirdi - Son Dakika
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Binadaki dairelerin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının elektrik ve suyunu kestirdi

28.11.2022 11:43

Bursa'da 2 katlı bir apartmanı alan ev sahibi, binada kalan kiracıların oturdukları daireleri hemen boşaltmasını istedi. Evden taşınmakta zorlandıklarını belirten kiracılar dairelerinde oturmaya devam ederken, ev sahibi dairelerin elektrik ve sularını kestirdi. Dairelerdeki ailelerin okula giden çocukları ise mum ışığında ders çalışmak zorunda kaldı.

İddiaya göre, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Çınarönü Mahallesi 2. Alp sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanı 1 ay önce satın alan F.D, yıllardır aynı apartmanda ailesiyle kirada oturan Taşdemir ve Yılmaz ailelerinden evlerini boşaltmasını istedi.

Büyük vicdansızlık! Ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının suyunu kestirdi

BAŞKA DAİRE BULANA KADAR SÜRE İSTEDİLER

Aileler bu isteğin üzerine ev sahibinden başka bir daire bulana kadar kısa bir süre istedi. Fakat daha 15 gün geçmeden kapıya gelen ev sahibi su ve elektrik aboneliklerini kendi üzerine aldı. Kısa bir süre sonra kiracılarına baskı yaparak çıkarmak isteyen F.D elektrik ve suyu kesti. Karanlıkta susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden çocukları mont ile mum ışığında ders çalışırken, Yılmaz ailesi baktığı engelli annesini kardeşlerine göndermek zorunda kaldı.

Büyük vicdansızlık! Ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının suyunu kestirdi

"ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMLERİNDEN GERİ KALDI"

Çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını belirten Nevzat Taşdemir, "Oturduğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden evi boşaltmak için kendisinden kısa bir müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geçmeden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar. Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 aydır perişan ettiler. Kendisine oturduğumuz süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi yapamadım bahanesinin örneğini burada çocuklarıma yaşattı. Kendisi hakkında şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Büyük vicdansızlık! Ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının suyunu kestirdi

"MUTFAKTAKİ HER ŞEY BOZULDU"

Aynı mağduriyeti yaşayan Nuray Yılmaz ailesi ise, "Yaşlı anneme ben bakıyordum. Elektrik ve suyumuzu kestiler. Burada hasta olacak diye annemin bakımını üstlenmeme rağmen kardeşime teslim etmek zorunda kaldım. Mutfakta bulunan bütün malzemelerim bozuldu. Ne dolap kaldı, ne ürün" dedi.

Büyük vicdansızlık! Ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının suyunu kestirdi
Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binadaki dairelerin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının elektrik ve suyunu kestirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binadaki dairelerin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının elektrik ve suyunu kestirdi - Son Dakika
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