Ev sahibi dairesi için öğrencilerden özel bir talepte bulundu! İlanda çarpıcı Atatürk detayı
Türkiye'de kiralık ev bulabilmek hem ücretlerin yüksekliği hem de ev sahiplerinin talepleri nedeniyle git gide zorlaşırken, bir emlak sitesinde yer alan ilan kısa sürede gündem oldu. Kiralık dairesi için öğrencilerden özel taleplerde bulunan ev sahibinin ilana "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde BB ve üzeri not şartı aranacaktır" notunu düştüğü görüldü.
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4.07.2024 19:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ev sahibi dairesi için öğrencilerden özel bir talepte bulundu! İlanda çarpıcı Atatürk detayı - Son Dakika
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