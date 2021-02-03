Ev sahibi duştayken evi soyan hırsız, tutuklandı (2)

'YARDIM ET BERABER ÇIKARALIM DEDİM'

Sabah duştan çıktığı sırada hırsızlık için eve giren şüpheliyle göz göze gelen Satı Yılmaz, yaşadıklarını anlattı. Satı Yılmaz, "Bir ses duydum; ama ne olduğunu anlamadım. O sırada meğer hırsız içeri girmiş. Hırsız, mutfağın camını kırmış ve oradan bir bıçağı eline almış direkt yatak odasına gitmiş. Oradaki çekmeceleri karıştırıp altın yüzüğümü almış. Daha sonra tam dışarı çıkacağı esnada ben banyonun kapısını açtım ve göz göze geldik. Bana döndü ve 'Yüzüklerini ve küpelerini çıkar, keserim parmaklarını' dedi. Ben de o korkuyla yüzüklerimi ve küpenin birini çıkardım diğerini çıkaramayınca 'Sen de yardım et beraber çıkaralım' dedim hırsıza. Beni tekrar salona getirdi. Paraları çıkarmamı istedi, ben de paramızın olmadığını söyledim. Daha sonra çıktı gitti" dedi. Satı Yılmaz, şüphelinin yakalanıp tutuklanmasına sevindiğini söyledi.

Görüntü dökümü: Yılmaz ile röp.Evden görüntü

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-Burak TEKİN/ANKARA,