Ev sahibi ihbar etti, kiracının evinde 1 kilo kokain bulundu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da kirası ödenmediği için dairesine giden N.Y., evde gördüğü paketten şüphelenip, ihbarda bulundu. Polisin yaptığı aramada evde 1 kilo kokain ele geçirildi, kiracı A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi. Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Polis, adli makamlardan aldığı izinle mahalle muhtarı ile birlikte girdikleri evde arama yaptı. Aramalarda yatak odasında kanepenin içine gizlenmiş 3 paket bulundu. Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi. Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.