Ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga - Son Dakika
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Ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga

16.07.2022 22:17

Ankara Sincan'da ev sahibi ile kiracısı arasında kavga çıktı.

Ankara Sincan'da ev sahibi ile kiracısı arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine tornavida ve yumruklarla saldırırken, yaşananlar görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Sincan Selçuklu Mahallesi 40 sokakta meydana geldi. Ev sahibi M.B. ile kiracısının oğlu O.K. arasında tartışma çıktı. Kira ücreti nedeniyle anlaşamayan ikili bir süre sonra kavgaya tutuştu. Ev sahibi Bilgin otomobilinden aldığı bir tornavida ile kiracısının oğlu olan O.K.'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga daha da büyümeden sonlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafına alarak karakola götürdü.

(Gökşen Efe/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga - Son Dakika

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