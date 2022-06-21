Son dakika haberi | Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Sopalı yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Sopalı yumruklu kavga kamerada

21.06.2022 09:22

Son dakika genel haberi: Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Sopalı yumruklu kavga kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasına tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Son dakika haber | Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Son dakika haber | Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Sopalı yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Sopalı yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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