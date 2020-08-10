Ev sahibi ile kiracının tartışmasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika

- Ev sahibi ile kiracının tartışmasında silahlar konuştu: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, ev sahipleri ile kiracının evden çıkarılma yüzünden yaşadığı tartışmada kan aktı. Evden çıkarılmak isteyen kiracı, ev sahibi ile oğlunu tabancayla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi 19 nolu sokaktaki Önder Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Orcay Ö. ve oğlu Mehmet Ö., bilinmeyen bir nedenden kiracı Erkan Ö.'den evi boşaltmasını istedi. Ev sahiplerinin isteğini kabul etmeyen Erkan Ö. ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kiracı Erkan Ö., tabancasını çıkararak ev sahibi Orcay Ö. ile oğlu Mehmet Ö.'ye ateş etti. Olay sonrası ev sahibi baba ve oğul, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan baba ve oğul, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ev sahiplerini yaralayan kiracı Erkan Ö. ise olay sonrası kaçarken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.