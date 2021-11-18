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Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi - Son Dakika

Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

18.11.2021 09:30

Beyoğlu'nda iddiaya göre Suriyeli kiracılar ile ev sahibi arasında para davası yüzünden tartışma çıktı. Önceki gün yaşanan olayın ardından gecekondunun önüne gelen Suriyeli iki kişi, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyle evleri ateşe verdi. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken, o anlar mahalle sakinleri tarafından anbean kaydedildi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda saat 06.00 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre, gecekondu sahibi ile Suriyeli kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı.

Beyoğlu'nda ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Bugün sabah saat 06.00 sıralarında da gecekonduların bulunduğu alana gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri yanıcı maddelerle evleri ateşe verdi. Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından fark edilince itfaiyeye haber verildi.

Beyoğlu'nda ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

YANGIN ESNASINDA PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın sırasında gecekondularda patlamalar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

''PARA DAVASI YÜZÜNDEN YAKTILAR''

Yanan gecekondulardan birinin sahibi olan Mithat Şancı yaşananları anlattı. Suriyeliler tarafından gecekondunun yakıldığını iddia eden Şancı, "Komşumun gecekondusunu Suriyeliler yaktı. Para davası yüzünden. Ondan sonra bana sıçradı. Benim gecekondu da yandı. Suriyeliler yaktı, para davası yüzünden. 2 kişiydiler. Ellerindekileri benim çatıya attılar" dedi.

Beyoğlu'nda ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatırken, gecekonduları yaktığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

Beyoğlu'nda ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi
Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

Gecekondu, Suriyeli, Beyoğlu, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi - Son Dakika


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