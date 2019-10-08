Ev sahibi kendisine silah çeken kiracısını bıçakla yaraladı

F.B. kendisine silah çeken R.T'yi bıçakla yaraladı. R.T, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Keykubat Mahallesi Kaynak Sokak'ta R.T. (43) ile ev sahibi F.B. (28) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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