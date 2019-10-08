Son Dakika Haberleri: Ev sahibi kendisine silah çeken kiracısını bıçakla yaraladı
Son Dakika Güncel Ev sahibi kendisine silah çeken kiracısını bıçakla yaraladı

Ev sahibi kendisine silah çeken kiracısını bıçakla yaraladı

2 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Ev sahibi kendisine silah çeken kiracısını bıçakla yaraladı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Keykubat Mahallesi Kaynak Sokak'ta R.T. (43) ile ev sahibi F.B. (28) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

F.B. kendisine silah çeken R.T'yi bıçakla yaraladı. R.T, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından F.B. gözaltına alındı.

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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