Son Dakika Haberleri: Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti; 1 Ölü

Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti; 1 Ölü

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasındaki kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti; 1 Ölü, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasındaki kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde ev sahibi E.Ç ile kiracısı Erhan Kahvecioğlu arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı Erhan Kahvecioğlu göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Erhan Kahvecioğlu ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvecioğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ev sahibi E.Ç'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

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