Ev Sahibi Kiracı Kavgası Karakolda Bitti
24 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında 'evden çıkmama" meselesinden çıkan kavga karakolda bitti.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında 'evden çıkmama" meselesinden çıkan kavga
karakolda bitti.
İddialara göre, Yeni Mahalle
'de evi bulunan E.E. (51), çeşitli bahanelerle kiracısı G.K.'den (32) evi boşaltmasını istedi. G.K.'nin "Bu kış günü nereye gideyim" söylemi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle E.E., G.K.'yi darp etti. Bunun üzerine G.K.'nin polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: İHA
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