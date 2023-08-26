Ev Sahibi Kiracısını Bıçakladı, Köpekleri Öldürdü - Son Dakika

Ev Sahibi Kiracısını Bıçakladı, Köpekleri Öldürdü

Ev Sahibi Kiracısını Bıçakladı, Köpekleri Öldürdü
Son Güncelleme: 26.08.2023 00:05

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi, kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçaklayarak yaraladı ve köpeklerini öldürdü. Olay sonrası ev sahibi gözaltına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi Ahmet C., tartıştığı kiracısı Gülendam K. ve oğlu Ferhat K.'yı bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülendam K., sitenin bahçesinde köpeğini gezdirdiği sırada ev sahibi olduğu öğrenilen Ahmet C. ile kira artışı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C., kiracısını ve yanındaki süs köpeğini bıçakladı. Olayı gören Gülendam K.'nın oğlu Ferhat K. ise tabanca ile Ahmet C'ye ateş açtı. Kolundan yaralanan ev sahibi Ahmet C., Ferhat K.'yı da kolundan yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda köpek ölürken, ağır yaralı anne Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine, oğlu ise Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası yakalanan ve polis kontrolünde hastanede tedavisi yapılan ev sahibi Ahmet C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ceyhan, Adana, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev Sahibi Kiracısını Bıçakladı, Köpekleri Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev Sahibi Kiracısını Bıçakladı, Köpekleri Öldürdü - Son Dakika
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