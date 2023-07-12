Ev sahibi kiracısını bıçakladı, tutuklandı - Son Dakika
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Ev sahibi kiracısını bıçakladı, tutuklandı

12.07.2023 16:54

İzmir'in Balçova ilçesinde, kira artışı tartışması sonucunda ev sahibi, kiracısını karnından ve kolundan bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kira artışı tartışmasında, ev sahibi A.A. (68), kiracısı Yılmaz Simitçi'yi (60) karnından ve kolundan bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yakalanıp gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta meydana geldi. Yılmaz Simitçi, iddiaya göre, kira artışı nedeniyle ev sahibi A.A. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmada A.A., kiracısı Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulundukları Simitçi'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaçan A.A.'yı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası, bugün adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.


Kaynak: DHA
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