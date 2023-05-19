Ev sahibi, kiracısını karısının yanında defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Ev sahibi, kiracısını karısının yanında defalarca bıçakladı

19.05.2023 15:33

İstanbul Sarıyer'de oluşan olayda bir ev sahibinin, 10 bin liralık zammı kabul etmeyen kiracısını eşinin yanında bıçakladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan kiracının yoğun bakımda tedavisi sürerken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı. Kiracı yoğun bakımda ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda bir süre önce kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), zammı kabul etmemişti. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), evin kapısına gelip kiracısını "evden çıkacaksın" diyerek tehdit etmişti. Olayın ardından Kerem G. kiracısını cadde üstünde görmüştü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan K.'yı bacaklarından ve kasığından yaralamıştı.

KİRACI YOĞUN BAKIMDA

Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yapmıştı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Ev sahibi dehşeti kamerada! Kiracısını karısının yanında defalarca bıçakladı

EŞİNİN YANINDA BIÇAKLADI

Öte yandan yandan yaşanan o dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kiracı adam eşiyle kaldırımda yürüdüğü esnada ayağı kayıp yere düşüyor. O esnada ev sahibi bıçakla kiracısını yaralıyor. Vatandaşlar yaralının etrafında toplanırken, saldırgan da bıçakla koşarak kaçıyor.

Ev sahibi dehşeti kamerada! Kiracısını karısının yanında defalarca bıçakladı

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kerem G., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev sahibi dehşeti kamerada! Kiracısını karısının yanında defalarca bıçakladı
Ev sahibi dehşeti kamerada! Kiracısını karısının yanında defalarca bıçakladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ben irfo: eee simdi evde bitti senin hayatinda bitti . Cevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
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Asayiş Büro, Sarıyer, kiracı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi, kiracısını karısının yanında defalarca bıçakladı - Son Dakika


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