Ev sahibi kirasına zam yapmak isteyince, öfkeli kiracı evi yaktı - Son Dakika
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Ev sahibi kirasına zam yapmak isteyince, öfkeli kiracı evi yaktı

04.06.2022 15:17

Sultangazi'de ev sahibi kirası 1000 lira olan kiracısının kirasına 1000 TL zam yapmak isteyince ortalık karıştı. Zammı çok bulan öfkeli kiracı, gece yarısı daireyi kundakladı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran perşembe saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A. ile zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, ev sahibi Emel A., Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasına bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedi. Tahsin K. zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi. Tahsin K., gece yarısı boş daireyi kundaklayarak, kaçtı.

DAİREDE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Alevleri fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayarak binayı boşalttı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan bir aileyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"MADDİ DURUMUNU DİKKATE ALARAK 500 DAHA İNDİRDİK"

Ev sahibi Emel A., kiracısı Tahsin K.'dan şikayetçi oldu. Emel A.'nın kızı Esra A., "Tahsin K. 8 yıllık kiracımız. Her sene kirasını kendisi belirlerdi. Geçtiğimiz yıl kira artışı yaparken, bir sonraki sene daha farklı bir fiyat belirleyeceğimizi söylemiştik. Bu yıl kirayı bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedik, ödeyemeyeceğini söyledi. Aracılar girdi devreye, çocuğu yeni doğmuştu, maddi durumunu da dikkate alarak 500 daha indirdik. Kira bedelini bin 500 TL olarak belirledik, o da kabul etti. Aradan bir gün geçti ve evi yaktı" diye konuştu.

"BİZ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRIRKEN, SOKAĞIN BAŞINDA BEKLİYORDU"

Esra A. "Evi yakmasından bir saat önce eşi can güvenliği nedeniyle evi terk etmiş. Kayınvalidesi annemi arayıp, 'Evden çıkın, yangın çıkartacakmış, kendinizi kurtarın' diyor. Yangını ocağın üzerinde erittiği bir plastiği tüm eve damlatarak çıkardığını düşünüyoruz. Çok hızlı yayıldı, saniyeler içinde duman kokusu aldık, kapılarımız şişti. Çığlıklar içinde dışarı çıktık. Gerekçesi ne olursa olsun, yaptığı şeyi haklı göstermez. Bu apartmandaki insanların hayatlarını tehlikeye attı. Güvenlik kameralarından gördük ki, biz çığlık çığlığa bağırırken, adam sokağın başında sakin bir şekilde bekliyordu" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi kirasına zam yapmak isteyince, öfkeli kiracı evi yaktı - Son Dakika

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