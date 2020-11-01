Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler - Son Dakika

Karabük'te, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan ve yarından itibaren satışa sunulacak 455 konut için vatandaşlar, müracaatların kabul edileceği banka şubesi önünde sıraya girmeye başladı.

Belen Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için inşa ettirilen 1144 konutluk projede henüz sahiplendirilmeyen 455 daire, başvuru sırasına göre satılacak.

TOKİ'nin, 2 Kasım'da başlayıp yıl sonuna kadar süreceğini bildirdiği satış için gelen kişiler, banka önünde sıraya girdi. Yakınları ile nöbetleşerek bekleyen vatandaşlar, yarın sabah başvuru yapacak.

Polis ekipleri, sıradakileri sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

Konut başvurusu için bekleyenlerden Turgut Uyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ'nin henüz sahiplendirilmeyen dairelerinin satışa sunulduğunu duyduktan sonra evlere baktığını ve beğendiğini söyledi.

Fiyatlarının ekonomik olduğunu belirten Uyanık, "Nasipse buradan bir ev alacağız. Herkes gibi biz de burada sabaha kadar bekleyeceğiz. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmezdim. Evdeki çocuklarla yer değiştireceğim, başka türlü burada bekleyemem." dedi.