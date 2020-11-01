Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler - Son Dakika

Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler

01.11.2020 19:19
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler, System.String[]

KARABÜK'te, TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yarın açılacak başvuru ücretini bankaya yatırmak için bir gün öncesinden sıraya girdi.

KARABÜK'te, TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yarın açılacak başvuru ücretini bankaya yatırmak için bir gün öncesinden sıraya girdi.

Karabük Belen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan bin 144 konutluk projede hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 2 Kasım- 31 Aralık arasında açık satışa sunulacak 455 konut için vatandaşlar, bir gün öncesinden banka önünde sıraya girdi. Yanlarında yiyecek ve içeceklerini getiren vatandaşlar, bankanın önünde zaman zaman sandalyelerin üzerinde, zaman zaman da yere koydukları minderlere oturarak, sıralarını bekledi. Polis ekipleri battaniye, minder ve sandalyeleri ile gelerek, kuyruğa giren vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

Sabah saatlerinden itibaren sıra beklediklerini söyleyen Yılmaz Mangaltepe, "TOKİ'nin ev satışı olduğu için sabah buraya geldik. Burada sıra ile nöbet tutuyoruz. Nasipse bir evimiz olacak inşallah" dedi.

Evleri beğendiklerini belirten Turgut Uyanık, "TOKİ'nin kalan evleri satışa sunduğunu duyduk. Evlere baktık ve beğendik. Evler ekonomik olarak da iyi. Nasip olursa ev alacağız. Böyle kalabalık olacağını tahmin etmezdik. Erken geldik, diyecektim fakat geç bile kalmışız" diye konuştu.


Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler

Karabük, konut, Belen, Banka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler - Son Dakika


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