Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem - Son Dakika

Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını ve dairelerini alamadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, yaptıkları basın açıklaması ile mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.

Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını ve dairelerini alamadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, yaptıkları basın açıklaması ile mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.


Atatürk Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş, bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını belirterek, ellerindeki pankartlarla tepki gösterdi. Grup adına konuşan Yusuf Aksoy, dolandırıldıkları inşaat firmasının 2018 yılında yaptığı basın açıklamasında vatandaşların haklarının verileceğini hatırlattı. Aradan geçen zamana karşı haklarını geri alamadıklarını söyleyen Aksoy, "Yıllardır biriktirdiğimiz emeklerimiz ve hayallerimizi elimizden alan inşaat sahipleri A.K ve M.D. hesap vermeli. 2018 yılında yaptıkları açıklamada şirketin tüm projelerini bitireceklerini ve mağdur olanların da haklarının verileceğini söylemişlerdi. Ancak kimsenin mağduriyetini gidermemiş, ne projeleri bitirmiş ne de hak sahiplerine haklarını geri verdi" dedi.


Şirketin yetkililerinin üyelerden 44 milyon lira para topladığını ancak 8 milyon lira mal varlığı açıkladığını belirten Aksoy, "Aradaki 36 milyon lira nerede veya kimlerle. Ayrıca inşaat firması hayali proje yaparak 30 daireyi 63 kişiye satmıştır. Bizim isteğimiz ilgililerin adalet karşısına çıkarılıp, en ağır cezayı almalarıdır" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Atatürk Meydanı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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