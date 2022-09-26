Ev sahibi olmak isteyenlerin üzerinden 30 milyon liralık vurgun! - Son Dakika
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Ev sahibi olmak isteyenlerin üzerinden 30 milyon liralık vurgun!

26.09.2022 13:47

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde proje üzerinden ev sahibi olmak isteyen 60 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bazı konutların birden fazla kişiye satıldığı öğrenilirken, mağdurlar çaresizce çözüm bulunmasını istiyor.

Ulucak Mahallesi'nde inşaat halindeki projeden ev sahibi olan kişiler, firma yetkililerine ulaşamadıklarını belirterek savcılığa başvurdu.

TAPULARI TESLİM ETMEDEN KAYIPLARA KARIŞTILAR

Yapılan incelemede, iki inşaat firması üzerinden daire satışı yapan ve mağdurlarla yaptıkları sözleşmelerle yaklaşık 30 milyon lira toplayan şüphelilerin, inşaatı yarım bırakıp tapuları teslim etmeden ortadan kayboldukları tespit edildi.

BAZI DAİRELER BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILDI

Soruşturmada, mağdurlardan sözleşme gereği yatırmaları gereken paraları şüphelilerden birinin annesinin adına açılmış banka hesabına yatırmalarının istendiği ve bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı belirlendi.

Ev sahibi olmak isteyenlerin üzerinden 30 milyon liralık vurgun!

TUTUKLAMALAR VAR

Operasyon şüphelilerin bulundukları adresleri tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Başka suçtan cezaevinde bulunan E.S'nin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan iki inşaat firmasının yetkililerinin aralarında bulunduğu M.E.A, S.Ö. ve Ü.S. tutuklandı, E.S'nin bu suçtan da tutuklanmasına hükmedildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasına karar verilen şüphelilerden 2'si için "düzenli imza verme", 1'ine de "konutu terk etmeme" adli kontrol şartı getirildi.

MAĞDURLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Mağdurlardan 5 çocuk annesi İlkim Şengel, ev sahibi olma hayaliyle geçen yıl sözleşme imzalayarak daire satın almak istediğini belirtti. Şengel, yarım kalmış inşaattaki dairenin tapusunu teslim etmeyen firma yetkililerine ulaşamadığını ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Çocuklarından 9 yaşındaki Muhammed Can'ın meningosel (bebeğin omurga kanalındaki kemiklerin kapanmasındaki bir bozukluk) hastası olduğunu anlatan Şengel, "Çalışıyorum. Çocuklarımdan, kendimden, her şeyden kıstım ama bu parayı bunlar kaptı. Evimin hayalini kurarken şimdi hayal kırıklığı yaşıyorum. Çare arıyorum. Yetkililere sesleniyorum bize yardım edin." diye konuştu.

Ev sahibi olmak isteyenlerin üzerinden 30 milyon liralık vurgun!

EMEKLİ İKRAMİYESİ GİTTİ

Mağdurlardan Yasemin Pehlivan, emekli ikramiyesini ev satın almak için kullandığını dile getirdi. Zaman geçmesine rağmen evlerin teslim edilmediğini belirten Pehlivan, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Çok mağdur insanlar var. Mağduruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Haklarımızın iade edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olmak isteyenlerin üzerinden 30 milyon liralık vurgun!
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Kaynak: AA

Ulucak, Banka, İzmir, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibi olmak isteyenlerin üzerinden 30 milyon liralık vurgun! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev sahibi olmak isteyenlerin üzerinden 30 milyon liralık vurgun! - Son Dakika
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